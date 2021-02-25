البراءة لـ “مير” بولوغين توفيق لوكال من جنحة سوء استغلال الوظيفة

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، حكما بالبراءة في حق رئيس بلدية بولوغين الحالي توفيق لوكال بعد متابعته بجنحة سوء استغلال الوظيفة.

وكان والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، قد رفع شكوى ضد مير بولوغين، بعدما استثنى الأخير فيلته من القرار الذي اتخده زوخ بهدم جميع البنايات الهشة الألية للسقوط على مستوى الشارع الخطابي.

المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد إن الشكوى لا أساس لها من الصحة متمسكا ببراءته.

من جهته صرح المحامي المتأسس في حقه، خلال مرافعته على أن موكله بريء بدليل أنه تقدم بطلب إلى الوالي زوخ وقتها من أجل إعطائه رخصة لترميم فيلته.

وكرئيس بلدية أرسل مراقب لمراقبة تقرير ولاية الجزائر المتعلق بهدم البنايات وأكد أن القرار ليس قرارا إداريا بل فرديا.

و للتذكير سبق و ان التمس النائب العام لدى محلس قضاء العاصمة تاييد الحكم المستأنف و بعد المداولات اصدر المجلس الحكم السالف ذكره اعلاه .