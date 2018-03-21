البراءة لـ 3 جمركيين من تهمة التزوير في محررات إدارية رسمية بتبسة

برأت المحكمة الاستئنافية لجنايات مجلس قضاء تبسة 3 جمركيين من جناية التزوير في محررات رسمية.

تعود وقائع هذه القضية إلى قيام مفتش جمركي برفع دعوى قضائية ضد 3 من زملائه بتهمة التزوير في توقيعه.

وذلك بعد أن تم حجز كميات معتبرة من مادة الطماطم قدرت قيمتها المالية مع الغرامة المستحقة لأكثر من6 ملايير سنتيم.

وعند سماع المتهمين الثلاثة انكروا قياهم بعملية التزوير بل أكدوا لرئيس الجلسة أن من رفع الشكوى قام بالإمضاء معهم.

وكان متواجدا خلال فترة العمل في وقت بينت فيه الخبرة عدم تطابق إمضاء المفتش.

وعند سؤال الرئيس أكد أحد المتهمين”عون جمركي”أن صاحب البضاعة تربطه علاقة بذات المفتش،وهو من يمده بأي معلومة حول تحركات مصالحهم.

وعند سماع صاحب البضاعة أكد عدم وجود أي علاقة بينه وبين ذات المفتش.

وأن سماعه بعملية الإمضاء غير المطابق للمفتش كان صدفة بمحيط الجمارك وحتى المواطنين سمعوا بالقضية حسب تصريحاته.

ممثل الحق العام طالب بتوقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ليتم في الأخير تبرئتهم من الجرم المنسوب اليهم.