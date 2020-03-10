البراءة لـ4 مجاهدين من تزوير بطاقات العضوية بجيش التحرير ولـ3 إطارات بالوزارة الوصية

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بإفادة 4 مجاهدين ينحدرون من ولاية تبسة بالبراءة من تهم تزوير بطاقات العضوية بجيش التحرير.

بالإضافة إلى براءة هؤلاء المجاهدين، من تهمة رشوة موظفين بوزارة المجاهدين للحصول على منحة خارج القانون.

كما برأت ذات المحكمة 3 موظفين إطارات بنفس الوزارة، مما اتهموا به من تلاعب مقابل رشاوي بعدما ظلوا لسنوات محل متابعة في الملف الجنائي المعروف بفضيحة المجاهدين المزيفين التي زلزلت أسوار الوزارة الوصية سنة 2006.

وجرت هذه الفضيحة، 24 متهما، من بينهم إطارات بوزارة المجاهدين، توفي 10 متهمين منهم الذين وجهت لهم جنايتي التزوير في محرّر عمومي، واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، واستعمال المزوّر والنّصب والإحتيال، والرّشوة والمشاركة في نفس التهم.

فيما أدانت المحكمة المتهمين الغائبين بـ4 سنوات سجنا نافذة ضدهم، مع 100 ألف دج غرامة مالية، والفصل بانقضاء الدعوى العمومية بحق 10متهمين آخرين بسبب الوفاة.

مع قبول تأسيس وزارة المجاهدين مع إلزام المتهمين المدانين بدفع مبلغ 500 ألف دج.