البراءة لفضيل دوب وعام غير نافذ لكمال بوعكاز و5 سنوات سجنا نافذة لأمير DZ

قضت محكمة سيدي امحمد بحكم يقضي ببراءة اللاعب السابق لمولودية الجزائر فضيل دوب.

كما حكمت بعام حبس غير نافذ ضد الممثل بوعكاز و شقيق أمير ديزاد هواري بوخرص.

بالإضافة إلى الحكم بـ 05 سنوات حبس نافذة ضد أمير بوخرص المدعو Amir dz.

للإشارة فقد قدم كل من كمال بوعكاز وفضيل دوب يوم 25 أكتوبر الفارط أمام وكيل الجمهورية الذي أحالهم على قاضي التحقيق وأودعهم الحبس المؤقت.

بتهمة التهديد والتشهير والابتزاز في إطار مجموعة إجرامية منظمة أثبتت تورطهم في الشبكة التحريضية لـ “أمير دي زاد”.

ليتم بعدها الإفراج عنهما من قبل محكمة سيدي امحمد بسبب تغيب الأطراف المدنية.