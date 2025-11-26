البراءة للرئيس السابق لمخزن بلدية سيدي امحمد من تهمة تخزين المخدرات

أصدرت اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بالبراءة للرئيس السابق بمخزن تابع لبلدية سيدي امحمد. على خلفية متابعته بتخزين مخدرات بطريقة غير شرعية داخل خرانة فلاذية بمخزن البلدية.

فيما تم أيضا الحكم بالبراءة لـ 7 موظفين من بينهم الأمينة العامة و مدير مصلحة الوسائل العامة. ويتعلق الامر بكل من (ب.م),(ا.ف) ،(ع.ف),(ح.ش) ،(ع.س),(ص.غ),(م.ع). بعد متابعتهم بعرقلة الاعوان المكلفين بمعاينة الجرائم المتعلقة بالمخدرات اثناء ممارسة مهامهم .

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة تعود إلى وردت معلومات للضبطية القضائية بوجود كمية من المخدرات من القنب الهندي. كانت مخبأة بأحكام داخل خزانة فلاذية تابعة لمصلحة المخزن ببلدية سيدي امحمد. وبمجرد معاينة عناصر الضبطية القضائية و إنتقالها، لم يتم العثور على تلك المخدرات لاحظوا إنبعاث رائحة من المخدرات .

كما تمت متابعة الموظفين التابعين لبلدية سيدي امحمد بإتلاف تلك المخدرات بعد معاينة قامت بها أعضاء تلك اللجنة تحت إشراف الأمينة العامة. والتي أمرت بمعاينة و تفتيش المخزن بحضور جميع الاعضاء ،حيث كلفت مدعو (ل) بكسر تلك الخزانة الفلاذية .

وبعد مثول جميع الموظفين رفقة رئيس المخزن السابق ببلدية سيدي امحمد أمام هيئة المحكمة انكرو التهم المنسوبة إليهم. وصرحو أنه بمجرد معاينة تلك الخزانة الفلاذية تم العثور بحوزتها على سجلات ووصولات وعلب بهم أسلاك كهربائية ومفاتيح. إلى جانب مادة اخرى لم يتعرفو عليها و اعتبروها انها انها تشبه الشمة فقاموا بإتلافها

كما انكر المدعو (ز.جمال ) التهمة المنسوبة اليه ،وصرح انه بتاريخ الوقائع لم يكن شاغرا ذلك المنصب. وانه بمجرد توقيفه وتفتيشه من قبل عناصر الامن سلم لهم جميع المفاتيح بما فيها مفتح خاص بالمخزن. وبدورهم عناصر الامن قاموا بتسليمها للامين العام للبلدية (ن.ي). مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع المدعو (ح.ش) هو من كان مسؤولا على المخزن ،ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته من التهمة المتابع بها .

وللتذكير وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 100 الف دينار جزائري للمدعو (ز.ج) رئيس سابق لمخزن ببلدية سيدي امحمد فيما طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و200 الف دج غرامة مالية نافذة لبقية الموظفين ،وبعد المداولة اصدر القاضي اليوم الحكم السالف ذكره .