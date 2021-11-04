البراءة للطفي نزار في قضية تهريب بورش ماكان نحو مارسيليا

برأت صبيحة اليوم محكمة سيدي امحمد بالعاصمة لطفي نزار من تهمة تهريب سيارة بورش مكان إلى مدينة مارسيليا الفرنسية.

وجاء هذا الحكم بعدما تمت متابعته في قضية التزوير و تبييض الاموال رفقة زوجته و 3 متهمين اخرين .

وللتذكير سبق و ان وجهت لهم تهم تتعلق بتبييض الاموال باخفاء اصل العائدات الاجرامية و تحويلها بطريقة غير شرعية.

كما وجهت له أيضا تهمة التزوير و استعمال المزور و جنحة الحصول على وثائق تصدرها الادارات العمومية.

بالإضافة إلى تهمة بتقديم اقرارات كاذبة و اساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق قوانين و التنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة.

تفاصيل القضية تعود الى تاريخ 12 سبتمبر 2019 بعد قيام عناصر الضبطية القضائية بميناء الجزائر بضبط المدعو شيخ جمال. الذي يعمل كمدير للوسائل العامة في شركة نزار لطفي كان متأهبا للسفر إلى ميناء مرسيليا الفرنسي عبر ميناء الجزائر. على متن باخرة نقل المسافرين المسماة طارق بن زياد.

كان بصدد مغادرة التراب الوطني عبر “بورش ماكان”

حيث كان يقود مركبة من نوع “بورش ماكان”، “porsche macan” رمادية اللون مسجلة باسمه. وبعد التحريات وإخضاع المركبة للاختبار حالة تبين انه كان بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي عبر ميناء الجزائر. وذلك بناءا على طلب المدعو نزار لطفي وذلك لوجود موعد بينتهما للالتقاء بمرسيليا الفرنسية.

كما تبين أن المركبة من نوع “بورش ماكان” التي كان بصدد الخروج بها كانت مملوكة للمسماة شهيناز زوبيدة زوجة لطفي نزار. وتم تسجيلها باسمه دون ان يدفع مقابلا لها.

وبعد مثول لطفي نزار أمام هيئة المحكمة من اجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه. وبعد استجوابه من قبل قاضي الجلسة أنكر التهم الموجهة اليه وصرح أن الـ”بورش مكان” خاصة بالشركة ثم انقل الملكية الى ذمته. ثم قام بتشطيبها لزوجته زوبيدة شهيناز .

وكان ذلك قبل المتابعة الجزائية وبعدها أصبحت مسجلة باسمها وبعد سؤال القاضي له بسبب تشطيبها باسم زوجته. أجاب لطفي نزار زوجتي ارادت ان يسجلها باسمها. وبخصوص استجوابه عن شركته اجاب نزار لطفي حاليا لا تزال في اطارها القانوني ولكنها مجمدة حاليا لم تنشط. وعن العمال لا يريدون مغادرة الشركة ولحد الان لازال يسدد الضرائب.

كما اجاب نزار لطفي عن مبلغ الذي اشترى به السيارة يقدر بمليار و900 مليون سنتيم. وصرح ان السيارة تم اقتنائها من اسبانيا بـ2019. وانه لم يهربها ومن عادته ان يغادر بها التراب الوطني منكرا بذلك تهريب السيارة.

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية في هذه القضية آنذاك تطبيق القانون وبعد مرافعة هيئة دفاع نزار لطفي. والتي صرحت أثناء تدخلها للمرافعة أن موكلها برئ من التهم المنسوبة إليه.

وبخصوص السيارة كما جاء في تصريحات موكله انه من عادته مغادرة التراب الوطني بسيارته بورش مكان ككل مرة. وعن تهم تبيض الأموال والتزوير التي وجهت له غير ثابتة في حق موكله ملتمسا بذلك البراءة لموكله. وبعد منح نزار لطفي الكلمة الاخيرة من قبل القاضي طالب بالبراءة التامة. هذا وقد حدد القاضي تاريخ 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في هذه القضية.

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