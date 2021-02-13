البراءة للمتهمين ببيع خواتم يشتبه في أنها تمجد تنظيم داعش الارهابي

كشفت محاكمة متهمين في ملف قضائي فتحته محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع المنصرم ، عن وقائع تخص عملية بيع خاتم يشتبه أنه يمجد تنظيم داعش الإرهابي.

القضية جرّت 10 متهمين في العشرينات والثلاثينات من العمر ،إلى المتابعة القضائية، عقب تحقيق باشرته فرقة مكافحة الإرهاب والتحريض ببوشاوي، للبحث عن مصدر الخاتم وصاحبه.

و جاء التحقيق في الملف في أعقاب ملف آخر كانت تشرف عليه ذات المصالح، يخص محاولة أشخاص متطرّفين الالتحاق بالتنظيم الإرهابي “داعش” في سوريا والعراق.

وتم ضبط الخاتم، بحوزة أحد المشتبه فيهم “م.عبد الشفيق” وهو متربص في التكوين المهني بسيدي عيسى جرى توقيفه “ببلفور” وهو بصدد بيعه لأحد الأشخاص.

قصة “الخاتم الداعشي” المكتوب عليه شعار “لا اله الا لله محمد رسول”، انطلقت تحديدا، بتبليغ من فتاة قاصر تدعى “صارة” المكنّاة بـ”أخت الأنصار”.

القاصر اشترت الخاتم من عند طالب جامعي يدعى “صهيب” 20 سنة، من العاصمة ، مقابل 4 ألاف دج.

بعد توقيف عدة أشخاص كشفت التحريات ، مِن مَن روّجوا لبيع الخاتم عبر موقع التواصل “الفايسبوك”.

وبينت التحقيقات أن صاحب الخاتم هو تاجر مجوهرات الفضية، بالمركز التجاري باش جراح، اشترى 9 خواتم من نفس النوع وعرضها للبيع بمحله، من بينها الخاتم محل الشبهة.

المتهم قال أنه اشترى المجوهراتمن تركيا للمتاجرة بها في العاصمة، نافيا علمه بأنه تروّج لتنظيم الارهابيين “داعش”.

أما ملابسات قضية الحال، فتبين أن أشخاص مشتبه فيهم، لهم ميول في الفكر الجهادي، باستعمال وسائل الاتصال الاجتماعي،

أحد المتهمين اعترف بعد توقيفه أنه من مؤيّدي ومساندي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، منذ سنة 2011.

وأضاف أنه لم تبادره فكرة محاولة الالتحاق ب”داعش”، كونه لم يكن جاهزا من الناحية المادية، كما أنه كان يستعمل “الفايسبوك”، ويعبّر عن أفكاره المؤيدة للتنظيم الإرهابي

كما اعترف أيضا المتهم أنه يملك حسابات أخرى على “الفايسبوك” يقوم من خلالها بنشر مختلف الفيديوهات والصّور الخاصّة ب”داعش”،

وقال المتهم أيضا أنه يتواصل مع مؤيدين للتنظيم الإرهابي المتهمين تبيّن خلال التحريات، أنهم يحوزون على حسابات الكترونية، يتواصلون عبرها مع بعضهم البعض.

و كان المتهمون يقومون بتحميل أناشيد دينية حماسية حربية تتعلق بتنظيم الدولة “داعش”.

كما تم حجز كتب منها ما يتعلّق بتحريم الدخول إلى العسكرية، وأخرى تُبيّن طريقة صناعة القنابل.

واستمرارا لمجريات التحقيق،بأمر من قاضي تحقيق محكمة الحراش، تمّ تقديم ألأطراف المتهمة بتاريخ 21 فيفري 2018، لسماعهم.

كما تمّ السماع إلى الشاهدة “القاصر” المسمّاة “ج،صارة” ، لتصرّح الأخيرة أنها منذ حوالي شهر وخلال تصفّحها موقع “الفايسبوك”، شاهدت خاتما معروضا للبيع على صفحة المدعو “صهيب،ب” أحد المتهمين الموقوفين.

وقالت أنها اتصلت به هاتفيا، لتلتقي به بالقرب من بلديّة الحراش، بحيث ولما عاينت الخاتم تبيّن أنه من النوع الرجالي.

وبالرغم من ذلك قامت بشراء الخاتم بمبلغ 4 آلاف دج، إلا أنها لم تقم باستعماله، مضيفة “صارة” أنها تعرّفت من خلال الموقع ذاته على المسمى “أبو البصير” لكنه لم تتواصل معه.

كما اعترفت بتحميل تطبيق على هاتفها، لاستقبال كتابات ومنشورات تمجّد التنظيم الإرهابي “داعش”.

أما بخصوص المتهم “ح، ر” فقد أنكر ما نسب إليه، مصرّحا أنه وخلال الفترة ما بين 2011 و2016 ، أصبح يشاهد ويتابع بكثرة أخبار التنظيم الإرهابي “داعش” بدولة العراق وسوريا،.

وأضاف أنه متشبع بالفكر الجهادي، إلا أنه أيقن عن قناعة بعدها بأن هذا التنظيم، يبالغ في معتقداته وأحكامه الشرعية، فتوقف نهائيا عن متابعتهم خلال سنة 2016.

وتوالت التحريات في القضية بخصوص صاحب “خاتم” داعش لمعرفة مصدره، بالسماع إلى المتهم”عبد الشفيق”،الذي صرح أنه حقيقة كان يرغب في شراء “الخاتم الداعشي”.

وقال أنه كان يتواصل مع عدة أشخاص على “الفايسوك” من بينهم “صارة” الملقبة ب “أخت الأنصار”، تبادل الحديث معها.

وقادت التحريات حول “الخاتم ” اللغز، إلى تحديد هوية صاحبه الحقيقي، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.م”،تاجر وصاحب محل تجاري للمجوهرات الفضية بالمركز التجاري بباش جراح.

المتهم صرح المعني أنه اقتنى الخواتم المحجوزة بمحله من بينها “الخاتم” محل الشبهة من محل من باب الوادي، كما انه سبق له وأن اشترى 4 خواتم أخرى من تركيا.

كما نفى علمه بأنها تمجّد تنظيم “داعش”، مضيفا أنه عرض هذه الخواتم بمحله وقام بييع 9 منها، مقابل مبلغ 3800 دينار

النيابة العامة من جهتها التمست توقيع عقوبات مابين الـ10 والـ3 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين مع المصادرة .

محكمة الجنايات برأت ذمة المتهمين من التهم التي نسيت إليهم.