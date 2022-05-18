البراءة للمجمع الصيني العام للاسمنت asec ciment من تهم فساد

أصدرت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر اليوم حكما يقضي بالبراءة في حق المجمع الصيني العام للإسمنت asec ciment. المتواجد مقره بولاية الجلفة بعد ان تمت متابعته في قضية فساد تتعلق بتبيض الاموال. والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وتحويل الاموال والممتلكات عن العائدات الاجرامية. بغرض تمويه واخفاء مصدرها غير المشروع. منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي مقابل الامتناع عن واجبه ،الاستفاذة من سلطة وتأثير اعوان الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية من اجل الزيادة في الاسعار اوالنوعية.

كما أصدرت الغرفة الجزائية حكما يقضي برفع المصادرة على اسمهم في مصنع asec ciment للاسمنت الذي يعد اكبر مصنع بولاية الجلفة. والذي كان في اطار الشراكة مع مجمع حداد ،كما تم رفع الحجز عن جميع الأرصدة البنكية ورفع المصادرة بصفة نهائية فيما يخص ممتلكات المجمع الصيني .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المجمع الصيني للاسمنت كان متعاقد مع مجمع utrhb مالكه السابق علي حداد المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية و ذلك من اجل إنجاز مصنع للاسمنت بولاية الجلفة .

و للتذكير سبق و ان أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بتغريمهم 32 مليون دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة ممتلكاتهم ، هذا و قد قدم المحامي فتحي زقادي دفاعا عن المجمع الصيني العام أثناء مرافعته وثيقة تثبت تحويل 43 مليون دولار من دولة الصين الى الجزائر من أجل الاستثمار ،و اكد على عدم علاقة الصينيين بقضايا الفساد المتابع بها رجل الاعمال حداد علي،كما اكد المحامي على حسن نية المجمع الصيني و تواجدهم في الجزائر في اطار الاستثمار لا غير، باعتبارهم شريك هام للنهوض بالاقتصاد الوطني واضاف المحامي ان المصنع يشغل أكثر من 6 آلاف منصب عمل .

طالع ايضا: التماس تغريم المجمع الصيني للاسمنت بـ32 مليون دينار بسبب شراكته مع مجمع حداد السابق

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد تغريم لمجمع الصيني asec ciment الصينية 32 مليون دينار مع غرامة مالية نافذة. مع التماس مصادرة جميع ممتلكاتها وأموالها بعد أن تمت متابعتها في قضية فساد تتعلق بتبيض الأموال والعائدات الإجرامية. الناتجة عن جرائم الفساد وتحويل الأموال والممتلكات عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع. ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي مقابل الامتناع عن واجبه، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية. من اجل الزيادة في الأسعار أو النوعية.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة أن المجمع الصيني للاسمنت كان متعاقد مع مجمع utrhb مالكه السابق علي حداد. المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية وذلك من اجل إنجاز مصنع للاسمنت بولاية الجلفة.

كما صرح مدير الشركة الصينية المسير ليو تايز، بعد استجوابه أنه جاء للجزائر في سنة 2017 من أجل الاستثمار. وأن المجمع الصيني asec ciment سبق له وأن دخل في شراكة مع مجمع علي حداد علي بمبلغ 49 مليون دولار.

في حين، صرحت هيئة دفاع الشركة الصينية، أثناء تدخله للمرافعة صرح أن الشركة لا دخل لها في قضايا الفساد. المتابع مجمع علي حداد وباعتبار موكله رعية أجنبي طالب بطرح القضية أمام القضاء الدولي بمحكمة باريس. علما أن الشركة الصينية ليست شركة خاصة بل شركة عمومية وهي شركة معروفة دوليا. وأنها هي من شيدت مسجد الأعظم والمطار الدولي واليوم تجد نفسها ليست محمية قانونا. وأضاف المحامي انه لم يتم سماع الشركة أمام قاضي التحقيق فيما يخص التهم المتابعة بها،ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها.