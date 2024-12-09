البراءة للمكنى “نينجا” من جناية نقل وتوزيع “زطلة” مغربية بأحياء العاصمة

برّأت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الإثنين، المتهم الموقوف المدعو “ب. أ.وليد”، المكنى ” نينجا”. من جناية توزيع ونقل والشراء من أجل البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة، تأييدا للحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.

كما جاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة في حق المتهم “نينجا” توقيع عقوبة 20 سنة سجنا. وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج.

وفي تفاصيل الملف، فإنه بتاريخ 8 أكتوبر 2019. واستغلالاً لمعلومات واردة لفرقة الاتجار غير الشرعي للمخدرات. والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الشرقية بالحراش. عن قيام المتهم “م.عبد الكريم” بنقل المخدرات من نوع “القنب الهندي “. لتزويد أحد البارونات من معارفه المتواجد بالضاحية الشرقية ببراقي.

وفي إطار التحقيق تم إعداد خطة محكمة للاطاحة بالمعني، حيث تم رصده يقوم بوضع كيسين بلاستكيين. بالمقاعد الخلفية بسيارته من نوع “رونو ميقان” رمادية اللون.

ولدى مغادرة المتهم مسكنه العائلي تم توقيفه. وحجز كمية معتبرة من الكيف مقدرة بـ10.184كلغ، ومبلغ مالي يقدر بـ11 الف دج وهاتفه النقال.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تم تفتيش مسكن المتهم. حيث تم العثور على كمية أخرى معتبرة من الكيف المعالج على متن سيارة من نوع ” كيا سيراتو”.

وأثناء استجواب المتهم أقر ببقية شركائه. ليتم توقيفهم بعد تحديد هويتهم الكاملة انطلاقا من استغلال نتائج الخبرة الإلكترونية على هاتف المتهم. حيث ثبت وجود اتصالات عديدة في أوقات متفرقة.

كما يتعلق الأمر بكل من المدعو ” ر.لمين”، “ز.رياض”، ” ع.بلال”، والمكنى “الزايدي”.

وفي الجلسة تمسك المتهم أمام هيئة المحكمة بانكار كل ماجاء من تصريحات. ووقائع في محاضر الضبطية القضائية انكارا شديدا .

الجدير بالذكر، أن المتهم موقوف لسبب آخر لضلوعه في قضية جنائية مفصول فيها تورط بشأنها 17 شخصا. حيث كان المتهم الحالي ضمن لائحة المتهمين الفارين الأربع.

كما نسج المتهمون مخططا خطيرا لتهريب قناطير من القنب الهندي من الحدود البرية الغربية للبلاد. وإغراق العاصمة بها. كما استغلوا فترة الحراك الشعبي وتوجه الأنظار إلى الاحتجاجات. والمطالب الشعبية الداعية لتغيير النظام السياسي سنة 2019.