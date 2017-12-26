البراءة ل”ماصّو” تواصل مع “داعش” للتأكد من صحة وفاة شقيقه الإرهابي في سوريا

برأت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار الببضاء بالعاصمة،اليوم الثلاثاء المتهم” ع، محمد” من جناية الإنخراط في جماعة إرهايىة مسلحة تنشط بالخارج، وهو أحد المتهمين الذين له صلة بملف أخر يتابع فيه 26 متهم، كانت لهم اتصالات مع أخطر أمراء التنظيم الإرهابي “داعش” المكنى “أبو مصعب الغريب”،و”أبو دجانة البتار” اللذين كلف إرهابي سابق يدعى “م، ز” المكنى ب”أبي مصعب عبد الودود”،لتجنيد أبناء “براقي”، بجمع اعانات فواتير الغاز والكهرباء، بينهم المتهم الحالي.

وتبين من خلال جلسة محاكمة المتهم الموقوف” ع، محمد” أن هذا الأخير كان في تواصل مع الجماعات الإرهابية المسلحة المنضوية ضمن تنظيم “داعش” بسوريا والعراق عام2016 ، وهذا عقب بلوغه نبأ وفاة شقيقه “ابراهيم” في غارة جويّة استهدفت التنظيم،من قبل أحد أبناء الحي، ليقوم بعدها بالإتصال بإلمدعو “ب، يعقوب” الذي كان له شقيق من نفس الحي الذي يقطنه،للتأكد من صحة الخبر غير أن هذا الأخير لم يعلمه باليقين، إلا بعد أربعة أشهر وخلال تلك الفترة طلب منه الإرهابي ” ب، يعقوب”ّ فتح حساب “تليغرام” على هاتفه النقال،لأجل التواصل معه، وهو مات فعلا، حيث أجرى المتهم اتصالات ومحادثات عبر رسائل نصية، مع الإرهابي “علي” المكنى “أيطوريس”، عبر موقع التواصل فايسبوك،المعروف باسم “أبو هاجر” لفترة محددة قبل أن يقطع عليه الإتصال. كما تلقى شقيق المتهم “ع، مولود” تسجيلا صوتيا من عند الإرهابي ” الحسين المعابدي” من العراق،مؤكدا له خبر وفاة شقيقهما “أبراهيم”، عارضا عليهما “المتهم وشقيقه” الإنضمام إلى صفحته “فايسبوك” للتواصل معهما، لموافاتهما بتفاصيل أكثر.

واعترف المتهم “ع، محمد” أنه دخل الصفحة، وخلالها تلقى تسجبلا صوتيا لشقيقه “ابراهيم” وهو يتلو القران الكريم، وصورا له وهو يرتدي لباسا أفغانيا وحاملا بيده السلاح، مضيفا أنه اتنقل بعدها إلى حسابه “فايبر”، للتواصل مع صديق شقيقه المتوفي، ليؤكد له بعد أربعة أشهر نبأ وفاته، مضيفا أنه اتصل بالإرهابي” يعقوب” للوصول إلى حقيقة نبأ وفاته شقيقه “أبراهيم” ناكرا علاقته بالتنظيم الإرهابي “داعش” لأجل تجنيد الشباب لهم، أو نية الإلتحاق بهم، مؤكدا أن ماورد في محاضر الضبطية القضائية كان خارج إرادته، وأمضى عليه بالقوة.

النيابة العامة وعلى ضوء ما ورد من تصريحات التمست توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة المتهم من روابط التهمة المنسوبة إليه.

والجدير بالذكر أن المحكمة ستعرض ملف له صلة بقضية الحال خلال شهر فيفري، يتابع فيه 26 متهم، بينهم المتهم الرئيسي” م.ز”ّ إرهابي سابق تولى تجنيد أبناء براقي للانضمام إلى تنظيم “داعش” عبر دمع إعانات فواتير الكهرباء والغاز دون رخصة من السلطات المخولة.