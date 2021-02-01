البراءة لمحمد جميعي في قضية سعد بوعقبة

فصل مجلس قضاء العاصمة اليوم الإثنين في قضية البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي والصحفي سعد بوعقبة، أين استفاد محمد جميعي من حكم البراءة.

وبرأ المجلس ذمة المتهم محمد جميعي من تهمتي سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي خلال تأدية مهامه.

وهي التهم التي التمس لأجلها النائب العام تشديد العقوبة في حق محمد جميعي.

ويذكر خلال محاكمة الاستئناف، الاسبوع الفارط تمسك المتهم بانكار ما نسب إليه من تهم نكرانا قاطعا.

وصرح للقاضي أن الصحفي سعد بوعقبة تهجم عليه في 28 مقال، لكنه ترفّع ولم يرد عليها.

وفي هذه القضية رد عليه برسالة دعا فيها الله أن يتولاه خاصة بعدما نسب إليه تهم فساد في مقال نشره في عموده.

وقال جميعي أن هذه التهم باطلة وليس لها أساس من الصحة.