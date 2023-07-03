البراءة لمسبوق من سرقة مركبات ضمن عصابة “النيقيس” بالعاصمة

برأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين، المتهم الموقوف المدعو ” ب.لطفي” من جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة، التي طالت مركبات المواطنين بحي بلوزداد بالعاصمة والمقدر عددهم في قضية الحال بـ8 أشخاص.

بحيث سجلت مصالح الأمن بيوم 19 ديسمبر 2012 سلسلة سرقات ارتكبت في جنح الظلام من طرف عصابة اجرامية تضم 3 متهمين يتقدمهم المسمى ” ب.سعيد” المكنى ” النيقيس” والبقية طفلين قاصرين يتعلق بالمدعو ” م.ح”و’ غ.ب”

يستخلص من ملف القضية انه بتاريخ 19 ديسمبر 2012، تقدم المدعو ” ب.الياس” برفقة شقيقه أمام الشرطة القضائية بالامن الحضري التاسع محمد بلوزداد، بصفتهما ضحيتي سرقة. وتحطيم عمدي طال مركبة مرفقين بالقاصر ” م.حمزة”و “غ.بلال”” للذين تم ايقافهما بمسرح الجريمة.

بحيث أفاد الضحية أنه خلال تواجده بمنزله العائلي في حدود الساعة الرابعة فجرا، سمع منبه الطوارئ الخاص بمركبته من نوع “كيا بيكانتو”. وعند خروجه برفقة شقيقه ” توفيق” وجد مثلث الزجاج الخلفي الأيسر محطم، فركبا السيارة معا. وعند بلوغهما الشارع الرئيسي شاهدا ثلاث أشخاص يركضون فارين فتمكنا من توقيف اثنين منهم.

كما أضاف الشاكي أنه لحظة توقيق المتهم ” حمزة.م” اعتدى عليه بعصا خشبية على الوجه. مقدما شهادة طبية بعجز طبي لمدة يوم.

وفي نفس اليوم تقدم الشاكي الثاني للتبليغ عن سرقة توابع سيارته، انا الضحية الثالثة المسماة “ب.ل”. فتعرضت هي الاخرى لنفس السرقة طالت سيارتها أيضا.

وعليه تم فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، وبعد رفع البصمات جاءت الخبرة مطابقة لبصمات المتهم ” م.ح”. الذي اعترف منذ الوهلة بأنه هو من قام بتحطيم المركبات محل السرقة.

كما اعترف المتهم الثاني “غ.بلال””بتحطيمه وسرقة محتويات سيارة المسماة “ل.م” و “ج.عيسى” و “ر.سفيان”. مضيفا بأنه كان برفقة كل من المدعو “ب.سعيد” المكنى “النيقيس” وكذا القاصر “م.حمزة”.

وفي الجلسة انكر المتهم الموقوف “ب.لطفي” علاقته بالجرائم المرتكبة التي نسبت اليه خلال مجريات التحقيق. بدليل أنه غادر الحي الذي يقطن فيه. منذ سنوات وبقي متشردا برفقة عائلته في الشارع قبل أن يتم التكفل بحالته الاجتماعية عن طريق تدخل وسيلة اعلامية لبث تقرير عنه. تعاطفا معه وعائلته التي تضم أطفال قصر.