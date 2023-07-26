البراءة لمهندس بالإعلام الآلي ومكلف بقسم الارشيف سابقا بالمحكمة العليا

برأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر مهندس بالاعلام الالي. ومكلف بقسم الارشيف سابقا بالمحكمة العليا “ع.ح” بعد متابعته بتهمة طلب قبول مزية غير مستحقة ،اثر شكوى رفعتها ضده مواطنة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة تعود وقائعها الى شهر اوت سنة 2022. بعدما رفعت الشاكية شكوى لدى رئيس المحكمة العليا تتهم المدعو “ع.ح”. بانه طلب منها رشوة بقيمة 60 مليون سنتيم من اجل تسوية قضاياها العالقة على مستوى الغرفة الغرفة العقارية بالمحكمة العليا.

هذا وقد انكر المتهم خلال جلسة محاكمته التهمة المتابعة بها جملة و تفصيلا. وصرح انه كانت لديه معرفة سطحية مع الشاكية بحكم انها مساعدة مكتب محاماة.

وكانت أتي للمحكمة من اجل الاستفسار عن القضايا، ولديها ايضا قضايا شخصية ،وقدم لها معلومات. بحكم انها مساعدة محامي فقط ،نافيا بذلك انه كان يتلقى منها اي مزية او رشوة.

وجاءت هذه المحاكمة بعد ان استانف المدعو “ع.ح” الحكم الصادر ضده عن محكمة الجنح الإبتدائية ببئرمرادرايس التي ادانته بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ ،وبعد الاستئناف اصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الحكم السالف ذكره و الذي يقضي ببرائته من التهم المنسوبة اليه.