البراءة لمير المنيعة السابق والحبس لـ8 متهمين في قضية حرق سيارات إطارات الدولة

نطقت هيئة محكمة جنايات غرداية، بحكم البراءة في حق رئيس بلدية المنيعة السابق غ.م والارهابي الموقوف عبد الله بلكحل، و9 متهمين آخرين.

فيما تم نطق احكام متفاوتة بين 10 و7 سنوات وغرامات مالية على 8 متهمين آخرين من بينهم شرطي يعمل بأمن دائرة المنيعة.

وتوبع في هذه القضية 19 متهم، وتتعلق بحرق سيارات إطارات الدولة متمثلة في سيارة رئيس محكمة المنيعة وسيارة شرطي وسيارة إبن الوالي المنتدب السابق للمنيعة، داخل مقر الولاية.

وجاء ذلك، بالتزامن مع احتجاج أمام مقر الولاية المنتدبة.

وتم توجيه اتهامات خطيرة منها جناية تكوين جمعية أشرار، والتحريض على الحرق العمدي للمركبات، وجنح التحريض بالهبة وإساءة إستعمال السلطة.

بالإضافة إلى التحريض على التجمهر المسلح وغير المسلح، وإساءة إستعمال الوظيفة على نحو شرعي يخرق القوانين والتنظيمات.

والشروع في تبديد أموال عمومية وإحتجاز وثائق بدون وجه حق، ومحاولة قبول مزية غير مستحقة من قبل موظفة، وعرقلة السير الحسن للعدالة.

وكذا إفشاء السر المهني ومحاولة عرض مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، وجنح التحريض على التجمهر المسلح و الإشتراك في إساءة إستغلال الوظيفة على نحو غير شرعي و إستغلال النفوذ.

وأظهرت هيئة المحكمة، حنكة كبيرة وإلمام كبير بالقضية وتفاصيله الدقيقة، وتجاوب كبير مع المحامين خلال مساءلة المتهمين في التفاصيل الدقيقة.