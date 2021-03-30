البراءة لمير براقي السابق من تهمة التزوير واستعمال المزور

أصدرت محكمة سيدي امحمد صبيحة اليوم حكما يقضي بالبراءة في حق مير براقي السابق المدعو (م.ح.ع) و عضو منتخب بنفس البلدية المدعو (ط..ص.ف).

وتمت متابعتهم بتهم شهادة الزور و التزوير واستعمال المزور.

هذه القضية تحركت بعد شكوى رفعها ضدهم أحد المواطنين وهو (ط.ع)، تتعلق بمنح قرار الاستفادة بطريقة غير قانونية لقطعة أرض مساحتها 240 متر مربع الواقعة بحي الجيلالي ب بن طلحة بلدية براقي.

للتذكير وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، سبق و أن التمس في حقهما تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 الف دج.