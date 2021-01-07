البراءة لمير بن عكنون السابق بوعرابة كمال من تهمة تزوير محرر في سجلات 2012

برأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس رئيس المجلس الشعبي البلدي “كمال بوعرابة” المتواجد رهن الحبس لسبب آخر.

وتمت تبرأته من تهم التزوير في وثيقة رسمية وعمومية بإحداث تغيير في المحرر والكتابة في السجلات.

وجاءت متابعة المتهم على خلفية شكوى تقدم بها أحد اعضاء المجلس سابقا المدعو “بوشلول إسماعيل”.

وقد فتحت هذه الأخيرة تحقيقا في قضية تزوير تعود إلى 2012، طالت سجل المداولات.

وقام المتهم بإحداث تغيير مداولة رقم “25” التي تضمنت تعيين مندوبين اثنين.

ويتعلق الأمر “بوشعلول إسماعيل” بصفته مندوبا على ملحقة “زايداك”، و”لمداني رشيد” بصفته مندوبا على ملحقة “حي مالكي”.

ولأن الوصاية رفضت التعيين على أساس أن “زايدك” لا ترقى أن تصنف ملحقة لتعيين مندوب عليها، قام بوعرابة بتسجيل المداولة.

وجاء بعد اتخاذه قرارا باستبدال المدعو لمداني بالمدعو بوشعلول، دون عقد مداولة من جديد، وإشراك أعضاء المجلس أو المصادقة عليها.

وصرح أنه لم يقم بتزوير المداولة 25، ولم يغير مضمونها، وما قام به هو فصلها إلى المداولتين “25” و”26″.

كما أن الفعل الذي قام به لم يكن فرديا بل بإشراك الأمين العام وعدد من الأعضاء المنتخبين.

إلى ذلك جاءت شهادة العضو المتقاعد لمداني رشيد في صالح المتهم بوعرابة كمال.

وأكد للقاضي أنه تنازل عن منصبه لكبر سنه ومقربته على التقاعد آنذاك.

وطلب وقتها من المتهم بصفته “مير” بن عكنون بوضع بوشلول إسماعيل مندوبا على ملحقة “مالكي”.

وعليه قام “بوعرابة” وبعد مشورة بعض الأعضاء في اجتماع مصغر بتنصيب “بوشلول”.

أما الامين العام فقد سمع من القاضي، ما لم يستطع الإجابة عنه، بسبب مصادقته على المداولة “25”.

وسمح للكاتب بتسجيلها، وهو يملك من الخبرة ما يكفي لمنع هذا الفعل.

واعتبر النائب العام، أن الجرم المادي ثابت، وان ما قام به المتهم يجرمه القانون.

خاصة وأن المداولة لم يتم المصادقة عليها من قبل الادارة الوصية، ولا حتى الأعضاء المنتخبين.

والتمس توقيع أقصى عقوبة السجن المؤبد بحق المتهم مع الحجر القانوني، مع حرمانه من الحقوق المدنية والسياسية والقضاء بفترة أمنية.