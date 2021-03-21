البراءة لمير بولوغين ورئيس مصلحة الحالة المدنية من تهمة تزوير شهادات الميلاد

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
البراءة لمير بولوغين ورئيس مصلحة الحالة المدنية من تهمة تزوير شهادات الميلاد
بقلم نجيبة سماي

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم حكما يقضي بالبراءة في حق مير بولوغين الحالي “ل.توفيق”. رفقة رئيس مصلحة الحالة المدنية “ش.عيسى”.

وجاء هذا الحكم بعد متابعتهما في وقت سابق بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

وتحركت الدعوى العمومية  على خلفية شكوى تقدم بها موظفون عن طريق رسالة مجهولة الى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة.

وجاء في الشكوى أنه أنه تم تسجيل العديد من شهادات الميلاد لمولودين خارج إقليم بلدية بولوغين بسجلاتها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 إلى 2019 من باب المحاباة، الزمالة والصداقة.
و للتذكير وكيل الجمهورية كان قد إلتمس تسليط عقوبة 3 سنةات حبس نافذا و50 الف دينار غرامة مالية نافذة في حقهما.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=974633

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com