البراءة لوزير الصناعة سابقا يوسفي

أصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد اليوم الإثنين احكاما في قضية وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي. ورجل الاعمال خربوش وإخوته، صاحب شركة “أڤرو أندوست ري” المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية.

كما تم الحكم بالبراءة ليوسف يوسفي وزير الصناعة سابقا، وخربوش فتحي إدانة بالمشاركة في التبديد ثلاث سنوات منها عام حبس موقوفة النفاذ. و300 ألف غرامة نافذة، إضافة إلى 5 سنوات حبسا نافذ ومليون غرامة نافذة لخربوش كمال بتهمة المشاركة بالتبديد وتبييض الأموال. والاستفادة من تأثير أعوان الدولة.

في حين تم إدانة خربوش رشيد رضا بثلاث سنوات حبس منها عام موقوفة النفاذ ومليون غرامة نافذة. وتغريم شركات أغرو أنديتسري 32 مليون غرامة نافذة.

أما الاشخاص المعنوية المتمثلة في باقي الشركات، ادانتها بعقوبة 8 مليون غرامة نافذة مع الأمر بمصادرة الأملاك .

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كما تم إدانة مصطفى عبد الكريم غيابيا إدانة جنحتي تبديد أموال عمومية واساءة إستغلال الوظيفة عمدا بعقوبة 5 سنوات حبس نافذة. ومليون غرامة نافذة.

في حين تولع في قضية الحال وزراء سابقين من بينهم وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي و متهمين اخرين . كما سبق وأن وجهت لهم تهم عديدة وهي جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون. تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.