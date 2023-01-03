البراءة وعام حبسا نافذا في حق 19 متهما عن جناية حرق غابات قوراية

نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ليلة أمس الثلاثاء بعقوبات تراوحت بين هام حبسا نافذا والبراءة في حق 19 متهما عن جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية التخريبية وجناية وضع النار عمدا في أموال أدت الى الأضرار باملاك الدولة جناية وضع النار في أموال ادت الى الاضرار بالغير، جناية الحريق العمدي المؤدي الى الوفاة.

كما سلطت ذات الهيئة القضائية أحكاما غيابية في حق المتهمين الغائبين يتقدمهم محمد زيتوت، و العضوين في حركة رشاد كل من ” مناصري منار” ، ومرزوقي أنيس” وحكمت عليهم ب20 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع تأييد أمر بالقبض الدولي الصادر في حقهم.

وجاءت الأحكام القضائية لضلوع المتهمين محل المتابعة في حرائق الغابات التي طالت منطقة قوراية لولاية تيبازة، خلال خريف 2020، اين تسببت النيران في خسائر جمة على غرار وفاة شخصين متأثرين بالحريق، وحسب الخبرة المنجزة فإن الحرائق ادت الى اتلاف حوالي 500هكتار من المساحة الغابية منها 200 هكتار ملك للدولة و300 هكتار ملك للخواص، على غرار المحاصيل الزراعية والممتلكات من منازل ومستودعات، وهلاك عدد كبير من رؤوس الثروة الحيوانية.