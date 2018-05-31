البرازيل، إسبانيا، ألمانيا وغانا.. أبْرز مَحطات الخضر في رمضان !

عرف المُنتخب الوطني الجزائري العَديد من المواجهات الرسْمية أمام مُنتخبات عِملاقة في رمضان، كما صَنع التاريخ أيضا خلال الشهر الفضيل.

وستنضم إليها مواجهتي جزر الرأس الأخضر والمنتخب البرتغالي وديا خلال الأسبوع القادم ، والتي ستزين سهرات رمضان هاته السنة.

وتعد أبرز مواجهات الخضر خلال شهر الصيام في دورتي كأس العالم 1982 و2014، أين صنع بها “الخضر” تاريخ الكرة الجزائرية.

كأس العالم 1982 بإسبانيا

الجزائر 0-2 النمسا

الجزائر 3-2 الشيلي

كأس العالم بالمكسيك 1986

الجزائر 1-1 إيرلندا الشمالية

الجزائر 0-1 البرازيل

الجزائر 0-3 إسبانيا

تصفيات كأس العالم لسنة 1994

الجزائر 2-1 غانا بملعب تلمسان

الدور التصفوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم بألمانيا 2006

الجزائر 6-0 النيجر

الجزائر 1-0 ناميبيا

التصفيالت المزدوجة لكأسي العالم وافريقيا 2010

الجزائر 3-2 السنغال

الجزائر 1-0 زامبيا

كأس العالم 2014 بالبرازيل

الجزائر 1-2 ألمانيا

رمضان 2017 تصفيات كأس امم إفريقيا

الجزائر 1-0 الطوغو