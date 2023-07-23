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الرياضة

البرازيلي أليكس تيليس يلتحق برونالدو في النصر السعودي

بقلم كريم تيغرمت
البرازيلي أليكس تيليس يلتحق برونالدو في النصر السعودي
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أبرمت إدارة نادي النصر السعودي، صفقة جديدة ضمن الميركات الصيفي الجاري، من خلال ظفرها بخدمات البرازيلي أليكس تيليس.

وأعلمت إدارة النصر السعودي، عن تعاقدها مع الظهير الأيسر أليكس تيليس، قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما نشر مسؤولي النادي السعودي، عبر حسابهم الرسمي على “تويتر”، صورة لاعبهم الجديد، بقميص الفريق.

وعليه يضاف أليكس تيليس، إلى قائمة نجوم نادي النصر السعودي، التي يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رابط دائم : https://nhar.tv/4q30B
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