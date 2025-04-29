البرازيلي باكيتا يغادر اتحاد العاصمة !

ترسمت مغادرة التقني البرازيلي، ماركوس باكيتا، العارضة الفنية لفريق اتحاد العاصمة، بعد شهرين فقط عن تعيينه خلفا للتونسي، نبيل معلول.

وكانت إدارة الاتحاد ، قد أبدت امتعاضها من النتائج التي يحققها الفريق تحت قيادة باكيتا، آخرها الهزيمة في بشار، أمام شبيبة الساورة، والتي أخرجت الفريق نسبيا من سباق التتويج بالبطولة، إلى جانب الإقصاء من ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

وفي بيان نشرته اليوم الثلاثاء، قالت إدارة اتحاد العاصمة. إن فريقها أجرى صباحا بملعب “عمر حمادي”، آخر حصة تدريبية قبل المباراة المرتقبة يوم غد أمام أولمبي الشلف، بملعب 05 جويلية ضمن تسوية الجولة 21.

مشيرة إلى أن المدير الفني الرياضي للفئات الشبانية. سفيان بن خليفة،أشرف على الحصة التدريبية (مؤقتا).

وأن ذات المسؤول سيكون أيضًا المشرف الأول على الفريق خلال مباراة الغد. إلى جانب كل من إلياس بن حاحة، مدرب الحراس، والمحضر البدني بلعيد مجاهد.

ولم تكشف إدارة اتحاد العاصمة، عن سبب غياب باكيتا. عن التدريبات ومواجهة يوم غدٍ أمام الشلف، إلا أن كل المعطيات تؤكد انتهاء مغامرة البرازيلي، مع أبناء “سوسطارة”.