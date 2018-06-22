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البرازيل تتجاوز عقبة كوستاريكا بشق الأنفس

الرياضة
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البرازيل تتجاوز عقبة كوستاريكا بشق الأنفس
بقلم كريم.تيغرمت

حقق المنتخب البرازيلي أول فوز له، في كأس العالم 2018، الجارية بروسيا، على حساب منتخب كوستاريكا بنتيجة 2-0.

وجاء فوز منتخب السيليساو في هذه المباراة، بأقدام نجم برشلونة، اللاعب كوتينيو، في الدقيقة 91 من عمر اللقاء، بعد تمريرة حاسمة من غابريال خيسوس.

هدف كوتينيو، حطم آمال الكوستاريكيين، وزاد من شهية منتخب البرازيل، الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق نيمار، في الدقيقة 97.

وبهذا أصبح في رصيد منتخب السيليساو أربعة نقاط، يليه منتخب صربيا بثلاثة نقاط، ثم سويسرا بنقطة واحدة، وأخيرا كوستاريكا بدون رصيد.

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