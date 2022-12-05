البرازيل تعبر كوريا الجنوبية بسهولة في طريقها لربع نهائي المونديال

عبر سهرة اليوم الإثنين مُنتخب البرازيل نظيره الكوري الجنوبي بسهولة ليبلغ ربع نهائي منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث انتهت مواجهة الدور ثمن النهائي بفوز السيليساو برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد.

وسجل رباعية البرازيل كل من، فينيسيوس جونيور، نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء، ريتشارليسون ولوكاس باكيتا في الدقائق الـ7، الـ13، الـ29 والـ36.

بينما وقع اللاعب، بيك سونغ هو، الهدف الوحيد لكوريا الجنوبية في الدقيقة الـ76 من موقعة ملعب، 974.

وسيصطدم مُنتخب البرازيل بنظيره الكرواتي في مباراة الدور ربع النهائي من مونديال قطر يوم الجمعة المُقبل.