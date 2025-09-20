البرازيل تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد الاحتلال وفلسطين ترحّب

أعلنت محكمة العدل الدولية، أن البرازيل انضمت إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر 2023، لارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، فيما رحبت الخارجية الفلسطينية بذلك.

وقالت المحكمة في بيان مساء الجمعة، إنّ البرازيل “استندت في طلب الانضمام الذي قدّمته في 17 سبتمبر الحالي. إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة”.

وتنصُ المادة 63، على أنه إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية. فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.

وبناءً على ذلك، سيكون بمقدور البرازيل الإدلاء ببيانات حول كيفية تأويل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948. بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تشكل الأساس لقضية جنوب إفريقيا.

من جهتها رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار البرازيل التقدّم بطلب رسمي للانضمام إلى الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية. من قبل جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، بشأن جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن “هذه الخطوة تعبّر بوضوح عن التزام البرازيل بمبادئ القانون الدولي. ووقوفها إلى جانب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتشكل إضافة مهمة إلى الجهود الدولية. الهادفة إلى إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة إسرائيل على جرائمها”.

