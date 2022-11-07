البرازيل تُعلن قائمة مونديال قطر 2022

أعلن مُدرب المُنتخب البرازيلي، تيتي، اليوم الإثنين قائمة اللاعبين المعنيين بالمُشاركة في منافسة كأس العالم 2022 بقطر.

حيث عرفت القائمة عديد المُفاجآت على غرار، استبعاد نجم فريق ليفربول الانجليزي، روبيرتو فيرمينو.

كما قام، تيتي، باستدعاء الظهير الأيمن داني ألفيس الناشط في فريق بوماس المكسيكي والبالغ من العمر 39 عاما.

وتنطلق مُنافسة كأس العالم يوم 20 نوفمبر وتمتد إلى غاية يوم 18 ديسمبر ويُعول السيليساو على التتويج بها.

القائمة الكاملة: