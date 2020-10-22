البرازيل..وفاة متطوع شارك في اختبارات لقاح كورونا

أعلنت مواقع إعلامية نقلا عن مصادر رسمية،وفاة متطوع شارك في اختبارات اللقاح،الذي طورته جامعة أوكسفورد ضد مرض كوفيد-19توفي في البرازيل.

وأضافت نفس المصادر أنه لم توضح ما إذا كان قد حصل على اللقاح أو على دواء وهمي.

للإشارة هذه أول حالة وفاة لمتطوع يشارك في اختبارات اللقاحات العديدة الجارية في لعالم.

لكن جامعة أوكسفورد أكدت أن المرحلة الثالثة من اختبارات هذا اللقاح الذي تم تطويره مع مختبر أسترازينيكا ستستمر.

وقالت الجامعة في بيان”بعد تحليل هذه الحالة في البرازيل،لم تطرح أي مخاوف بشأن سلامة هذه الإختبارات السريرية”.

من جهتها كشفت وسائل إعلام هوية المتطوع البرازيلي،موضحة أنه طبيب يبلغ من العمر 28عاما وكان في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء.

مشيرة أن الوفاة يكون سببها مضاعفات مرتبطة بكوفيد-19،وقد عمل في مستشفيين في ريو دي جانيرو،وتخرج من كلية الطب العام الماضي.