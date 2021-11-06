البرازيل..وفاة مغنية شهيرة و4 أشخاص في تحطم طائرة

تحطمت ليلة أمس الجمعة طائرة بمنطقة بغويانيا في ولاية ميناس غيرايس الواقعة شمال ريو دي جانيرو بالبرازيل. خلف وفاة المطربة البرازيلية “ماريا ميندونكا”، وجميع طاقم الطائرة البالغ عددهم 4 أشخاص.

وأعلنت الشرطة في ولاية ميناس غيرايس، عن وفاة الفنانة البرازيلية “ماريا ميندوكا”، البالغة من العمر 26 سنة. بدون تقديم تفاصيل حول سبب الحادث الذي وقع قبل وقت قصير من وصول الرحلة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الطائرة وهي محطمة أسفل شلال بمنطقة بغويانيا .

وبهذه الحادثة الأليمة غرّد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، وهو صديق لميندونكا، على “تويتر” قائلا: “أرفض أن أصدق”. كما قدم الرئيس البرازيلي “جايير بولسونار” تعازيه وقال:” البلد بأكمله شعر بالصدمة عندما تلقى هذا الخبر “.

وفازت المغنية البرازيلية بجائزة “غرامي” اللاتينية سنة 2019 بألبومها “إم تودوس أوس كانتوس”، كأفضل ألبوم لأغاني موسيقى الريف. كما كانت مرشحة لنفس الجائزة لهذه السنة عن ألبوم “باترواس”.

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