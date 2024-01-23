البرامج التلفزيونية في رمضان: وزير الاتصال يسدي تعليمات لتجنب البرامج التي تتسم بالعنف

كشف وزير الاتصال, محمد لعقاب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن إسداء تعليمات من أجل تجنب البرامج التي تتسم بالعنف خلال شهر رمضان المبارك, معلنا عن تنظيم اجتماع بهذا الخصوص مع مدراء القنوات التلفزيونية الوطنية خلال أيام.

وفي تصريح للصحافة عقب تقديمه عرضا أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, بخصوص تسوية ميزانية 2021, أوضح السيد لعقاب أن “لكل قناة تلفزيونية برامجها الخاصة ضمن الشبكة البرامجية لشهر رمضان, إلا أن المتغير هذه السنة هو وجود توجيهات وتعليمات لتجنب البرامج التي تتسم بالعنف سواء كان عنفا لفظيا أو جسديا”, مذكرا في هذا الصدد ببرامج سابقة “كانت محل شكوى من طرف المشاهدين بسبب احتوائها على مشاهد عنف”.

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وشدد الوزير في هذا الإطار, على أن الأخطاء السابقة “لن تتكرر هذه السنة”, معلنا عن “اجتماع سيجمعه بالمدير العام للتلفزيون العمومي ومدراء القنوات الخاصة بحر هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم كأقصى تقدير، لتجديد التوجيهات بهذا الخصوص, وذلك استنادا إلى قانون الإعلام الجديد الذي أصبح يطبق ميدانيا منذ 3 ديسمبر 2023, والذي يحدد شروطا واضحة في قضية العنف واستغلال الأطفال في الإشهار وغيرها, والتي لابد من الالتزام بها”.

وعلى هذا الأساس, أعرب لعقاب عن أمله في أن تكون الشبكة البرامجية لكل القنوات التلفزيونية هذه السنة “مفيدة ومسلية, بعيدا عن أي مظاهر تثير استياء المشاهدين”.