البرامج الرمضانية والمادة الإعلانية محور لقاء وزير الاتصال بمدراء القنوات التلفزيونية غدا

يلتقي وزير الاتصال، الدكتور محمد لعقاب، غدا الأحد، بمقر وزارته، بمدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، حسب بيان لوزارة الاتصال.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا اللقاء يأتي بعد أن لوحظ مؤخرا عدم احترام التوجيهات الأخيرة. التي أسداها الوزير والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بخصوص البرامج وكذا المادة الإعلانية المعروضة خلال شهر رمضان المعظم.

جدير بالذكر أن وزير الاتصال كان قد أسدى تعليماته في هذا الخصوص خلال لقائين أجراهما في 26 و 27 جانفي الفارط، مع مدراء مؤسسات الاذاعة والتلفزيون وكذا القنوات التلفزيونية الخاصة .

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