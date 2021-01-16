البرتغالية.. سر اختيار ليون لسليماني

كشف المدير الرياضي لنادي أولمبيك ليون، جونينيو، عن سبب بعيد عن الجانب الرياضي، دفع فريقه لضم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتحدث البرازيلي قائلا بخصوص “سوبر سليم” :”إضافة لمؤهلاته الفنية، فإننا استقدمنا سليماني لأنه يتحدث اللغة البرتغالية”.

وأوضح الرجل القوي في إدارة “لوال”، بأن هذا التفصيل مهم خاصة وأن غالبية ركائز التشكيلة من البرازيل.

وتوقع القائد الأسطوري لـ”لي غون”، بأن يتمكن رأس الحربة من تقديم الإضافة النوعية التي يترقبها المدرب، رودي غارسيا.

وباشر هداف المنتخب الوطني تحضيراته مع ناديه الجديد، وهذا في إنتظار دخوله أجواء المُنافسة الرسمية في أقرب الآجال.

يُشار بأن إبن عين البنيان، وقع عقدا لمدة مع ليون لمدة 18 شهرا قادما.