البرتغالي كونسيساو مدربا جديدا لبن ناصر

أعلن نادي أسي ميلان الايطالي، اليوم الاثنين، رسميا عن تعاقده مع التقني البرتغالي، سيرجيو كونسيساو، لقيادة العارضة الفنية للفريق.

ولم ينتظر “الروسونيري” كثيرا، من أجل الكشف عن هوية المدرب الجديد. بعد ساعات قليلة فقط من إعلانه عن نهاية مغامرة المدرب السابق البرتغالي الآخر باولو فونسيكا.

وكشفت إدارة ميلان، الذي يضم في صفوفه لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر، بأن المدرب الجديد كونسيساو، وقع عقدا مع النادي يستمر إلى غاية 30 جوان 2026.

ويملك كونسيساو، تجربة لا بأس بها معظمها كانت في الدوري البرتغالي. وتبقى أبرزها مع نادي بورتو، الذي قاده منذ صيف 2017. أين أشرف على الفريق بتواجد الدولي الجزائري الآخر، ياسين براهيمي، قبل رحيل الأخير صيف 2019، نحو الريان القطري.