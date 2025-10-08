البرتغالي كونسيساو مدربا جديدا لحسام عوار

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، الذي يضم في صفوفه لاعب “الخضر” حسام عوار، اليوم الأربعاء، رسميا عن تعيينه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وسيخلف بذلك، كونسيساو، الذي أشرف على تدريب لاعب “الخضر” الآخر، اسماعيل بن ناصر. في النصف الأول من الموسم الماضي في نادي أسي ميلان الايطالي. التقني الفرنسي، لوران بلان، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج في الموسم الجديد.

ونشر بطل الدوري السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطع فيديو. تخللته بعض الكلمات للمدرب البرتغالي، بينما يلعب مباراة في “الشطرنج”.

وقال كونسيساو: “الانتصار ليس خيارًا، لكنه هوية تميزنا. المنافسون يتغيرون، وأعوانهم تُهزم، أما البطل ثابت، وهو سيد اللعبة”.

وواصل التقني البرتغالي: “أنا سيرجيو كونسيساو، جئت لصناعة المجد مع الاتحاد”.

يُشار إلى أن عوار، غائب عن تربص “الخضر” الخاص بشهر أكتوبر الجاري. بسبب معاناته من إصابة تعرض لها يوم الـ 26 من شهر سبتمبر الماضي. في قمة الجولة الـ 4 من الدوري السعودي. أمام النصر، والتي حرمته من المشاركة في لقاء شباب الأهلي الإماراتي، ضمن دوري أبطال آسيا.