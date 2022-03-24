البرتغال تبلغ نهائي المُلحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

بلغ سهرة اليوم الخميس المنتخب البرتغالي نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.

المنتخب البرتغالي تغلب في مباراة نصف النهائي أمام الضيف مُنتخب تركيا بملعب الدراغاو بمدينة بورتو البرتغالية بثلاثية لهدف وحيد.

سجل ثلاثية المنتخب المحلي كل من أوتافيو في الدقيقة 15، ديوغو جوتا في الدقيقة 42 وماتيوس نونيز في الدقيقة 90+4.

هذا بينما وقع بوراك يلماز هدف الأتراك في الدقيقة 65 وضيع ركلة جزاء في الدقيقة 85.

كما ضرب المنتخب البرتغالي موعدا لمنتخب مقدونيا الشمالية في نهائي الملحق الأوروبي.