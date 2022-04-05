البرتغال تطرد 10 دبلوماسيين روس وتمهلهم أسبوعين للمغادرة

كشف وزارة الخارجية البرتغالية، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلادها قررت طرد 10 دبلوماسيين روس من السفارة الروسية في لشبونة.

وحسب بيان الخارجية البرتغالية، فلقد تم ابلاغ السفير الروسي بقرار طرد 10 موظفين في السفارة قالت إن نشاطهم يهدد الأمن القومي للبرتغال.

وأضاف نفس البيان، أنه سيتم امهال الدبلوماسيين الروس أسبوعين لمغادرة البلاد.

كما أكدت الخارجية البرتغالية، على أنها تدين بشدة ماوصفته بالعدوان الروسي ضد أوكرانيا.

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عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة،جلسة عمل مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. كما أجرى مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذه المباحثات جاءت في إطار البعد الثنائي لزيارة العمل التي يقوم بها الوزير لعمامرة إلى موسكو. وتمحورت المحادثات مع كبار المسؤولين الروس حول أبرز محاور التعاون بين الجزائر وروسيا وآفاق تعزيزه في مختلف المجالات. فضلا عن المسائل المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. قصد إضفاء ديناميكية جديدة على الآليات التي تؤطر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

للإشارة فإن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، يتواجد في موسكو رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق ومصر، وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي في إطار الولاية المنوطة بمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.