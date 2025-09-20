البرتغال تعترف رسميا بدولة فلسطين هذا الأحد

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، مساء الجمعة، أن البرتغال ستعترف رسميا يوم غد الأحد، بدولة فلسطين، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى نفس الخطوة.

وأكدت الخارجية البرتغالية، في بيان نشر على موقعها الالكتروني أن “البرتغال ستعترف بدولة فلسطين (…). وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 سبتمبر”.

وكانت لشبونة، قد أعلنت في جويلية أنها تخطط للقيام بهذه الخطوة بالنظر إلى ما وصفته بـ”التطور المقلق جدا للنزاع”. فضلا عن الأزمة الإنسانية والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بضم الأراضي الفلسطينية.

