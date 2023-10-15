البرتغال تفتح أبوابها للعمال الأجانب

قررت البرتغال تسريع الاعتراف بالشهادات الطبية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية.

عند إعلان هذه الأخبار، قالت الحكومة البرتغالية إن جميع أولئك الذين يحملون شهادات طبية صادرة عن مؤسسات أجنبية. سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى “نظام الاعتراف الخاص” الذي يهدف إلى توظيف الأطباء في الخدمة الصحية الوطنية في البلاد.

يأتي قرار البرتغال بتسريع الاعتراف بشهادات الطب الأجنبية وسط النقص المستمر في العمل الذي تعاني منه البلاد في قطاع الرعاية الصحية.

مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي، تشير الحكومة إلى أنه من المهم إجراء تغييرات على القوانين الحالية في البلاد.

علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن البلاد يجب أن تكون أكثر انفتاحا لتوظيف المهنيين الصحيين الأجانب. بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على شهادتهم من مؤسسة تعليمية برتغالية أم لا.

ومن المهم توسيع الشروط التي يمكن بموجبها المضي قدماً في الاعتراف التلقائي بالدرجات الأكاديمية وكذلك الاعتراف النوعي. خاصة عندما يكون ذلك مناسباً لأغراض الحصول على الدكتوراه من قبل مؤسسات النظام العلمي والتكنولوجي الوطني.

وكما توضح الحكومة، فقد اتخذت البلاد عدة خطوات في السنوات الأخيرة لتسهيل عملية الاعتراف. ومع ذلك، لم يخضع الجميع لقواعد الاعتراف الميسر. حيث ركزت البلاد بشكل أساسي على الحاصلين على شهادة جامعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة.

وكجزء من إجراءاتها، تؤكد الحكومة أن البرتغال ستعترف تلقائيًا الآن بالشهادات الأجنبية. التي تم قبولها بالفعل من قبل إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وهذا يعني أنه إذا اعترفت ألمانيا، على سبيل المثال، بشهادة طبية صادرة عن مؤسسة تعليمية أجنبية. فإن البرتغال ستعترف بها تلقائيًا أيضًا، دون مطالبة حاملها بالخضوع لأي إجراءات إضافية.

وعلى مستوى أكثر عمومية، تنص على أن الشهادة الأكاديمية أو الدبلوم الأجنبي الذي تم قبوله بالفعل. من قبل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي سيتم الاعتراف بها تلقائيًا.

البرتغال هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي قررت تسهيل القواعد للعاملين الأجانب في مجال الرعاية الصحية بسبب النقص.