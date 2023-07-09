البرتغال تلغي رسميا التأشيرة الذهبية

تم دعم اقتراح الحكومة البرتغالية بإنهاء تصاريح الإقامة الجديدة للاستثمار في الإسكان في جمعية الجمهورية البرتغالية.

وتم تضمين وقف تصاريح الإقامة مقابل الاستثمار ، المعروف أيضًا باسم التأشيرة الذهبية. في برنامج المزيد من الإسكان ، الذي قدمته الحكومة سابقًا من أجل معالجة قضايا الإسكان وكذلك تنظيم سوق العقارات.

ويعني تنفيذ القانون الجديد أنه لن يتم قبول الطلبات الجديدة لمنح تأشيرات الإقامة لأنشطة الاستثمار.

ولا تزال طلبات منح وتجديد تصاريح الإقامة لأنشطة الاستثمار سارية. مع الأخذ في الاعتبار أيضًا تلك التي تنتظر إجراءات الرقابة المسبقة في المجالس البلدية. في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وفقًا لتقرير صادر عن Portugal News ، تم أيضًا استبعاد القيد المعتمد من منح أو تجديد تصاريح الإقامة للم شمل الأسرة.

في 16 فيفري من هذا العام ، أنهت البرتغال خطة التأشيرة الذهبية، من أجل التعامل مع مشكلة الإسكان. لكن القرار أثار جدلًا في هذا البلد.

وقال إن إلغاء هذا البرنامج الذي سمح للأجانب الأثرياء بالحصول على الإقامة إذا قدموا مساهمة مالية للبرتغال. واستوفوا متطلبات محددة كان له تأثير محدود على سوق الإسكان.

ويلخص انتهاء منح التأشيرات الذهبية الجديدة يخلص البرنامج الذي تم تطويره في فترة صعبة للبلاد.

وأشار التقرير إلى أن القرار يجب أن يكون له تأثير محدود على السوق السكنية. حيث لم يكن قوة دافعة حاسمة من حيث المعاملات ، سواء من حيث الحجم أو من حيث القيمة للبلد ككل.

لكن تقريرًا سابقًا لصحيفة Portugal News أشار إلى أن إنهاء خطة التأشيرة الذهبية البرتغالية. أدى إلى إلغاء مشروع سياحي سكني بقيمة 800 مليون يورو من شأنه أن يجلب للبرتغال 4.8 مليار يورو.