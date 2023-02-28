البرتغال تمنح تصاريح إقامة لمدة عام لمواطني هذه البلدان

صرحت حكومة البرتغال بأنها ستمنح تصاريح إقامة تلقائية تظل سارية لمدة عام واحد. لمواطني البلدان التي تشكل جزءًا من مجتمع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية (CPLP).

ووفقًا للحكومة البرتغالية، فإن مثل هذه الخطوة ستسمح لنحو 150 ألف مهاجر من البلدان الناطقة بالبرتغالية. بتسوية أوضاعهم في البرتغال وستساعد البلاد في معالجة نقص العمالة.

ومع ذلك، فقد تمت الإشارة إلى أنه من أجل التمكن من تسوية أوضاعهم والحصول على تصريح إقامة لمدة عام. سيُطلب من المواطنين الناطقين باللغة البرتغالية إثبات أن لديهم وظيفة في البلد.

هذا يعني أنه سيتعين على جميع المهاجرين من البلدان الناطقة باللغة البرتغالية تقديم عقد عمل عند الحصول على تصريح إقامة.

فيما يتعلق بالقواعد الأخرى، أوضحت السلطات البرتغالية أنه يتعين على مواطني البلدان الناطقة باللغة البرتغالية. دفع رسوم قدرها 15 يورو للحصول على تصريح الإقامة.

في نوفمبر 2022، قررت حكومة البرتغال البدء في تطبيق قواعد جديدة مُيسرة لجميع مواطني البلدان الناطقة باللغة البرتغالية.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح القواعد الجديدة لمواطني CPLP بالحصول على تأشيرة وكذلك دخول البرتغال للعمل. وأغراض أخرى دون الحاجة إلى الخضوع لقواعد صارمة.

كما يوضح دويتشه فيله أن وزير الإدارة الداخلية للبرتغال، خوسيه لويس كارنيرو، قال الأسبوع الماضي. إن القواعد الميسرة التي تخطط الحكومة لإدخالها لمواطني البلدان الناطقة بالبرتغالية. ستسمح لهم “بالحصول على الضمان الاجتماعي والصحة و الرقم الضريبي”.

كما أشار نفس الشيء إلى أن مثل هذه الخطوة ستفيد بشكل أساسي مواطني البرازيل. الذين قدموا عددًا كبيرًا من طلبات الإقامة في العامين الماضيين.

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