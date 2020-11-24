البرتغال مهتمة بتعزيز العلاقات الإقتصادية مع الجزائر

استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء، سفير البرتغال بالجزائر، لويس دي البكارك فيزلوزو.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، العلاقات الاقتصادية الثنائية لاسيما في القطاع الصناعي وسبل ترقيتها.

وبهذه المناسبة، تطرق الوزير إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار وإلى قانون الاستثمار الجديد الذي سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.

وأشار آيت علي براهم، إلى أن هذا الإطار الجديد، المطابق للمعايير الدولية فيما يتعلق بالاستثمار، يهدف إلى رفع العراقيل ومنح ضمانات متبادلة للمستثمرين.

ومن جانبه، أعرب السفير البرتغالي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر.

معتبرا بأن فرصا عديدة للشراكة تفتح أمام البلدين بعد الإصلاحات التي تم إدراجها في الجزائر لاسيما بعد إلغاء قاعدة 51-49 التي كانت تسير الاستثمار الأجنبي، يضيف البيان.