البرتغال وإيطاليا مهددان بالغياب عن مونديال قطر!

أجريت أمسية اليوم قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات لمونديال قطر 2022، والتي أقيمت مراسمها بمدينة زيوريخ السويسرية

وتأهلت 10 منتخبات أصحاب المركز الثانى فى المجموعات العشر للملحق الأوروبي، وهى البرتغال، السويد، إيطاليا، اسكتلندا، روسيا، بولندا، مقدونيا الشمالية، أوكرانيا، ويلز، وتركيا، بجانب منتخبى التشيك والنمسا اللذين احتلا صدارة مجموعتيهما في دوري الأمم الأوروبية ولم ينجحا في حجز مقاعد في الملحق.

وجاءت نتائج قرعة الملحق الأوروبي، على النحو التالى:

المجموعة الأولى: اسكتلندا × أوكرانيا – ويلز × النمسا.

المجموعة الثانية تضم منتخبات: روسيا × بولندا – السويد × التشيك.

المجموعة الثالثة تضم منتخبات: إيطاليا × مقدونيا الشمالية – البرتغال × تركيا.

وتتنافس المنتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة، حيث تقام مباراتين فى كل مجموعة ليتأهل الفائز منهم إلى المباراة النهائية، والفائز يصعد إلى المونديال وهكذا فى باقى المجموعات.

وستقام مباريات نصف النهائي يومي 24 و 25 مارس ، والنهائي يومي 28 و 29 مارس.

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