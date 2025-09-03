البرتغال: 15 قتيلا في حادث خروج قطار جبلي عن مساره بـ لشبونة

لقي 15 شخصا حتفهم فيما أصيب عدد كبير من الأشخاص، في خروج قطار جلوريا الجبلي المائل عن مساره في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ووفقا لوكالة رويترز البريطانية، توفي 15 شخصا على الأقل، في انحراف قطار عن سكته في لشبونة بالبرتغال.

وأكدت الشرطة البرتغالية أن خروج قطار جلوريا الجبلي المائل عن مساره وسقوطه أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

واظهرت لقطات فيديو تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي عمال الطوارئ بينما يسحبون الركاب من أسفل القطار.

وقع الحادث بعدما انقطع أحد الكابلات على طول مسار السكك الحديدية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على القطار واندفاعه بسرعة كبيرة إلى أسفل تل شديد الانحدار قبل أن يصطدم بمبنى.

وعبّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، عن أسفه للحادث معربا عن أمله في أن تتمكن السلطات من تحديد أسباب الحادث.