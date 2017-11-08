البرتقال.. دواء لكل أمراض الشتاء

يعتبر البرتقال من أكثر الفواكه الحمضية استعمالاً في الشتاء، لوفرة إنتاجه ورخص ثمنه .

فإذا تعرفنا على فوائده سنرى أنه يعتبر في نظر الطب من أغلاها .

فهو يحتوي على حوالي 80-85 بالمائة من وزنه ماء ويحتوي على نسبة من الكربوهيدرات والألياف .

وهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين A , B1, B2 ,C .

كما أنه يحتوي على أملاح معدنية مثل أملاح الفسفور ، البوتاسيوم الحديد والكالسيوم .

– كون البرتقال غني بفيتامين C فهذا يجعله في مقدمه الأغذية الواقية والشافية ضد الزكام والأنفلونزا .

-يقوي الكبد ، وينشط الدورة الدموية في القلب ويعمل كذلك على زيادة امتصاص الحديد مما يؤدي إلى رفع معدل مستوى الحديد في الدم.

– يقي من حدوث داء الحفر “الإسقربوط”

-يفتح الشهية إذا تناوله الإنسان قبل الطعام ومفيد أيضا للصدر و السعال .

-يمكن استعماله في حميات تخفيف الوزن والسكري .

-حيث أنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية فكل 100غرام من البرتقال يحتوي على 50-60 سعراً حرارياً .

-تناول البرتقال بعد الطعام يساعد كثيراً على الهضم ، لأن الحامض الموجود فيه يثير الـــغدد المعديــــــة وينشط خــميرة المعـــدة الهاضمــة ” الببسين ” .

-وعصير البرتقال أيضا يعالج سوء الهضم وينشط الجهاز الهضمي ويساعد في رفع مستوى تدفق وزيادة العصارات الهضمية .

-مفيد للمصابين بأمراض القلب والضغط كونه لا يحتوي على المواد الدهنية والكولسترول.

– أن شرب كوب من البرتقال كل صباح يساعد في الوقاية من السكتات الدماغية كونه غني بفيتامين( C) .

الذي يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من الشحوم والجزيئات الضارة المؤذية للخلايا والأنسجة .

– الإكثار من تناول الفواكه يومياً يقلل خطر الإصابة بالسرطانات لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن .

– يساعد على تثبيت الكلس في العظام ويقوي العظام لاحتوائها على نسبة جيدة مـن الكالسيوم.

كون البرتقال غني بمادة الألياف فهذا يلعب دور جيد للحد من الإمساك .