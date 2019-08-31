البرج وبلوزداد يحسمان الداربي والكناري يسحق بارادو في عقر الدار

عرفت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الجزائري اليوم السبت إجراء 3 مباريات من بينها داربيان الاول داربي الهضاب والثاني داربي عاصمي.

أهلي البرج حسم داربي الهضاب لصالحه بفوزه على وفاق سطيف بهدف غيسلاين غاسان في الدقيقة 79، ليعتلي الجراد الأصفر صدارة الدوري.

في حين فاز شباب بلوزداد على جاره نصر حسين داي بهدفين لهدف، في مباراة شهدت طرد أمير سعيود في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

شبيبة القبائل عادت بفوز كبير من ملعب عمر حمادي بالعاصمة امام مضيفه بارادو بنتيجة 3 أهداف دون مقابل هدفين من غمضاء بنوح والثالث لبن سايح.

ومن بشار عاد مولودية الجزائر بالزاد كاملا بعد تفوقه على شبيبة الساورة بهدف عبد الرحمان حشود في الدقيقة 61 مع تضيع ركلة جزاء للفريق المحلي.

وقاد زكرياء منصوري فريقه مولودية وهران إلى فوز شاق في الدقيقة 51 امام ضيفه شباب قسنطينة على ملعب الشهيد أحمد زبانة.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة غدا الأحد بلقاء إتحاد العاصمة وجمعية عين مليلة بملعب عمر حمادي في الجزائر العاصمة.