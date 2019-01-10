البرد والصقيع يقتل أكثر من 60 شخصا بأوكرانيا

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البرد والصقيع يقتل أكثر من 60 شخصا بأوكرانيا
بقلم حكيم ش

ذكرت وزارة الصحة الأوكرانية، أمس الأربعاء، أنّ 64 شخصا هلكوا في مختلف مناطق البلاد بسبب موجة البرد الشديد.

وأوضح المصدر، أنه تم من 12 ديسمبر الماضي و إلى غاية أول أمس الثلاثاء، تسجيل وفاة 64 شخصا في أوكرانيا نتيجة البرد الشديد .

وأشار المصدر، الى أن مصالح وزارة الصحة سجلت إصابة 1037 شخصا بأضرار صحية خطيرة.

بسبب موجة البرد والصقيع يتم نقل 955 شخصا منهم إلى المستشفيات المختصة.

وأكدت وزارة الصحة أن أكبر عدد من المتضررين سجل بمنطقة دونيتسك بـ135 شخصا، وفي منطقة خاركيف بـ121 شخصا ودنيبروبيتروفسك بـ121 شخصا.


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