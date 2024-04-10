البرصا تفاجأ البياسجي بـ “حديقة الأمراء” وأتلتيكو تفوز أمام بوروسيا

أسفرت نتائج مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة الأبطال عن نتائج مفاجأة بالنسبة للفرق الأربعة التي لعبتها سهرة اليوم الأربعاء.

وفاز فريق برشلونة بثلاثية مقابل إثنين من إمضاء كل من رافينيا بثنائية وكريستينسن، في حين أمضى ثنائية البياسجي كل من ديمبيلي و فيتينيا على مرتين.

كما فاز فريق أتليتيكو مدريد بثنائية مقابل واحد من إمضاء الثنائي دي بول و وسامويل لينو في المباراة التي جرت بملعب “ميترو بوليتانو”، في حين أمضى الهدف الوحيد لبوروسيا دورتموند سيباستيان هيلر.