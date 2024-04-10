إعــــلانات
الرياضة

البرصا تفاجأ البياسجي بـ “حديقة الأمراء” وأتلتيكو تفوز أمام بوروسيا

بقلم عزيز طالبي
البرصا تفاجأ البياسجي بـ “حديقة الأمراء” وأتلتيكو تفوز أمام بوروسيا
رابطة الأبطال
  • 83
  • 0

أسفرت نتائج مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة الأبطال عن نتائج مفاجأة بالنسبة للفرق الأربعة التي لعبتها سهرة اليوم الأربعاء.

وفاز فريق برشلونة بثلاثية مقابل إثنين من إمضاء كل من رافينيا بثنائية وكريستينسن، في حين أمضى ثنائية البياسجي كل من ديمبيلي و فيتينيا على مرتين.

كما فاز فريق أتليتيكو مدريد بثنائية مقابل واحد من إمضاء الثنائي دي بول و وسامويل لينو في المباراة التي جرت بملعب “ميترو بوليتانو”، في حين أمضى الهدف الوحيد لبوروسيا دورتموند سيباستيان هيلر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ScVIw
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر