البرغوانية لوانا ألونسو تعلن اعتزالها السباحة في سن 20 عاما

قررت السباحة البراغوانية لوانا ألونسو، وضع حد لمشوارها الرياضي مبكرا، بعد مشاركتها الأخيرة في أولمبياد باريس 2024.

وأعلنت السباحة لوانا ألونسو، عبر حسابها الرسمي على “أنستغرام” اعتزالها السباحة، بعد فشلها في بلوغ نصف نهائي سباق 100 متر فراشة.

وكانت صاحبة الـ20 عاما، قد تعرضت للطرد من القرية الأولمبية، من طرف اللجنة الأولمبية البراغوانية، بعد مغادرتها للقرية الأولمبية، للقيام بجولة سياحة يف باريس، دون إذن.

يذكر أن السباحة لوانا ألونسو، احتلت المركز السادس في سباق 100 متر فراشة، بأولمبياد باريس 2024، وخسرت بفارق ضئيل فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي.