البرفيسور مهياوي: صفر حالة في 26 ولاية وأكثر الإصابات بكورونا مسجلة بـ 6 ولايات

صرح البروفيسور مهياوي أن 26 ولاية خالية تماما من وباء كورونا، في حين أكثر الاصابات سجلت بـ 6 ولايات.

ويتعلق الأمر بكل من ولاية ورڨلة المسيلة، العاصمة، باتنة، البليدة، جيجل.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا لإذاعة سطيف أن الوضعية الصحية بالبلاد مقلقلة وفقا للأرقام المسجلة أخيرا.

في حين إستبعد البروفيسور لعودة الى نقطة الصفر خاصة بعد ما حققته الجزائر طيلة عام كامل من التطبيق الصارم للتدابير الوقائية.

من جهة اخرى قال مهياوي أن ظهور السلالات المتحورة عقدت الأمور، لكن التحريات الوبائية للمصابين والمشتبه بهم متواصلة بشكل دقيق.

وأكد مهياوي تسجيل تراجعا كبيرا في تطبيق التدابير الوقائية من قبل المواطنين.

وجدد البروفيسورمهياوي التذكير بالعودة إلى البروتوكولات الصحية الصارمة لتجنب الموجة الثالثة لكوفيد 19 التي تهدد العالم.

وأشاد البروفيسور بالبروتوكولات الصحية المطبقة بالمساجد وإعتبرها الأحسن قائلا: “ندعو المصلون المواصلة بنفس الوتيرة في شهر رمضان الكريم”.