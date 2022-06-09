البرلمانية السابقة والدة صاحب شركة فيوتغ قايت: “كان تدخلي لتهدئة الأوضاع بين ابني والطلبة”

انطلقت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، قضية النصب على الطلبة، وهي القضية التي شدت انتباه الرأي المحلي وحتى الدولي. لضلوع مؤثرين معروفين على منصات التواصل الاجتماعي فيها ويتعلق الأمر “نوميديا لزول” و “فاروق.ب” المعروف باسم “ريفكا”. والمدعو “ابركان محمد” المدعو “ستانلي”، المتواجدين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. إلى جانب المتهمة القاصر غير الموقوفة المسماة ” إيناس ع. فاطمة الزهراء” التي استفادت من استدعاء مباشر بعد الإفراج عنها من قبل قاضي التحقيق.

كما يتابع في قضية الحال المتهم الرئيسي الموقوف صاحب الشركة الوهمية ” futur GATE” المدعو ” أسامة، ر ”. ووالدته البرلمانية السابقة المسماة ” ع.سعاد” وشقيقه ” ر.سيف الدين” وسكريترته الخاصة ” ج.ليلى”. إلى جانب متهمين آخرين شملتهم المتابعة القضائية منهم المسماة “ط. نجاة”، ” ”ف.يانيس”، ”ح.زكريا”. ”ت.نسيم”،” ش.هشام”، “ب محمد أمين “، ”ب.ع.رانية”.

القاضي يستجوب البرلمانية السابقة المتهمة “ع.سعاد”

القاضي: عمارة سعاد انت متابعة بالتزوير ومخالفة التزوير والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية

المتهمة: سيدي القاضي الشركة بكل اعضائها ليس لي علاقة بها ومهامي جد ثقيلة

القاضي: فيه ضحايا قالوا انك لعبت دور هام في القضية بعد وقوعهم في النصب من طرف شركة فيوتر قايت

المتهمة: تدخلت بصفتي أم لتهدئة الوضع وتلطيف الجو بين ابني والطلبة بعد الضجة التي وقعت في الفايسبوك

القاضي: فيه متهمين قالوا انك كنت تترددين على الشركة

القاضي: هل استعملت حسابك الخاص ؟ لضخ الاموال التي كانت تصب من حسابات الضحايا

المتهمة: وضعت حوالي 7.5 ملايين سنتيم فقط على شكل “موندة” لصديق وليس موجه للطلبة وليدي ليس نصاب

كما ذكر القاضي المتهمة قائلا “قلت لقاضي التحقيق شركة وليدي عادية، وابني ليس نصاب والاقامة في اوكرانيا الخاصة الطلبة لا تقع على عاتق الشركة كيف اليوم تقولين لدي مهام ثقيلة و تجزمين ان وليدك ليس نصاب”

في حين أضاف القاضي: تعرفية الطالبة روميساء قالت قمت بابتزازها على وثائقها وجواز السفر

المتهمة : ابدا ليس لدي اي صفة

القاضي: طايبي نجاة سكريتيرة الشركة تقول سبق وان تصرفت في جواز سفر للطالبة الضحية

في حين، وجه القاضي سؤال لطايبي، قائلا هل كانت تأتي للشركة سعاد؟

طايبي: لم اراها ابدا فقط اتصلت بي مرة، قالت لي انا والدة اسامة بعثت طاكسي.. وخلالها اخبرت اسامة فقال لي نعم والدتي

سعاد: انا رحت للشرطة وتدخلت كأم

كما ردت المتهمة سعاد : انا قدمت ضمان الشركة التي أسستها منذ 2016. بما فيه شركة “حيدرة” وهي ممتلكاتي الخاصة، وسيارتي طبيعي أغيرها، فزوجي جراح في طب العيون