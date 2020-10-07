البرلمانية سعيدة بوناب تشارك في مؤتمر التحالف العالمي للشبكات الإقليمية للنساء الوسطاء

تشارك البرلمانية، سعيدة بوناب إبراهيم، من 08 إلى 22 أكتوبر 2020، في المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للشبكات الاقليمية للنساء الوسطاء.

مشاركة النائب الجزائري في المؤتمر بصفتها عضوا مؤسسا في شبكة النساء الوسطاء بمنطقة البحر الابيض المتوسط.

ويبحث المؤتمر بتقنية التواصل عن بعد، عبر خمسة أفواج عمل، موضوع “تعزيز قيادة المرأة في السلم والأمن” بالتطرق لعدة نقاط تتعلق بالمجالات الاساسية أو العراقيل التي تواجهها في ظل هذه التحديات، ومدى استفادة المرأة من الجهود المبذولة لغرض تعزيز السلم والامن، وماهي عوامل التغيير الرئيسية وكيف يمكن الاستفادة منها؟.

إلى جانب ترقية ريادة النساء في محال الامن والسلم ، وبحث تأثيرات وباء كوفيد 19 في تعزيز الامن وعلى النساء المكلفين بهذه المهمة في الميدان.